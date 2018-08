Belen Rodriguez ko ad Ibiza al compleanno di Iannone Critiche dal web | la replica della

Belen Rodriguez KO AD IBIZA AL COMPLEANNO DI IANNONE/ Critiche dal web e non solo per la showgirl : BELEN RODRIGUEZ finisce ko ad IBIZA durante la festa di COMPLEANNO del fidanzato Andrea IANNONE. Il fratello Jeremias chiede: "tutto bene?". E lei risponde così.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Belen al compleanno di Iannone - il fratello Jeremias posta una “Stories” e i fan insorgono : “Guardate la Rodriguez ubriaca a Ibiza” : Dopo balli scatenati e canti, Belen Rodriguez si sdraia a terra mentre la musica va avanti e il fratello Jeremias le chiede se è tutto ok. Lei non risponde ma fa segno con il pollice che è tutto ok. La scena, successa durante la festa di compleanno del fidanzato Andrea Iannone a Ibiza, è stata tutta immortalata nelle Instagram stories proprio di Jeremias Rodriguez. ubriaca, o solo stanca? Tanti follower della showgirl argentina, in vacanza a ...

Belen Rodriguez regina di Ibiza per il compleanno di Andrea Iannone : Ovunque vada Belen Rodriguez lascia il segno. Ancora una volta la showgirl è volata a Ibiza ma questa volta l’occasione è davvero speciale: i festeggiamenti per il 29° compleanno di Andrea Iannone. Con lei sull’isola anche il figlio Santiago, il fratello Jeremias, il fratello di Andrea con la fidanzata e un amico. Lo squadrone, come testimoniano i loro profili social, si è divertito sull’isola partecipando a una serata indiana ...

Belen Rodriguez con Santiago in vacanza prima di Tu si que vales. FOTO : Tu si que vales: Belen al mare con Santiago prima del ritorno in tv Belen Rodriguez tornerà presto protagonista in tv. Il 29 settembre su Canale5 partirà infatti Tu si que vales. La showgirl argentina, confermata alla conduzione, sarà affiancata dalla giuria composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mamuccari. La grande assente della prossima edizione del talent sarà invece Mara Venier, impegnata con Domenica In. In questi ...

Belen ed i freddi auguri a Iannone - la Rodriguez dedica al fidanzato un post gelido per il suo compleanno : Belen Rodriguez fa gli auguri ad Andrea Iannone sui social: il messaggio è freddo proprio come la foto che immortala la coppia Belen Rodriguez, dopo aver passato la notte del compleanno di Andrea Iannone al fianco del fidanzato, gli ha dedicato un post social di auguri. “Feliz cumpleaños a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri… – ha scritto la meravigliosa argentina – meriti tutto il meglio di tutto, già ...

Maurizio Costanzo contro Grande Fratello (orrendo) e Belen Rodriguez (Una quasi conduttrice) : Intervistato dal settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo torna a dire la sua sul Grande Fratello e su Belen Rodriguez.-- A maggio scorso l'anchorman aveva definito il reality show condotto da Barbara d'Urso (in quel momento in onda) "una finestra nella discarica". Adesso il giornalista rincara la dose e spiega: Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che ...

La romantica dedica di Belen Rodriguez per il compleanno di Andrea Iannone : Belen Rodriguez è sempre più innamorata del suo Andrea Iannone e lo svela anche su Instagram, con una dedica romantica in occasione del suo compleanno. Lo scorso 9 agosto il campione ha compiuto 29 anni e ha festeggiato con un party a Ibiza insieme a Belen e a tutta la famiglia Rodriguez. Dopo una piccola crisi e un periodo di lontananza, fra il pilota e la showgirl sembra tornato il sereno. La coppia ha trascorso la serata in un noto locale ...

Belen Rodriguez ko a Ibiza - finisce la serata a terra… (FOTO) : Festa in famiglia per i 29 anni di Andrea Iannone serata indiana a Ibiza per Belen, Iannone e tutta la crew. In un clima di festa, tra musica, colori e brindisi i Rodriguez si divertono in famiglia: Jeremias balla, Andrea manda baci alla showgirl argentina mentre ancheggia e Belen con un abitino rosa svolazzante e una sigaretta tra le dita… è “al tappeto”. C’è desiderio di spensieratezza in casa Rodriguez. Le vacanze ...

Andrea Iannone compie gli anni : la dedica d’amore di Belen Rodriguez : Belen scrive una dedica il giorno del compleanno di Andrea Iannone Andrea Iannone compie oggi 29 anni e per l’occasione la sua fidanzata Belen Rodriguez ha pubblicato una loro foto su Instagram. Niente baci e niente abbracci, solo loro due sulla loro barca a godersi il vento di Ibiza. Ma ciò che contano sono state le parole scritte dalla showgirl argentina nei confronti del famoso pilota, che hanno voluto mettere a tacere anche ogni ...

STEFANO DE MARTINO / Le vacanze hot con Gilda Ambrosio ad Ibiza - intanto la sua ex Belen Rodriguez... : STEFANO De MARTINO si trova ad Ibiza insieme a Gilda Ambrosio, la fashion blogger che frequenta da circa un anno. E per la prima volta pubblica su Instagram una sua foto.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Gossip - Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo nello stesso ristorante con i propri fidanzati : Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo a cena nello stesso ristorante di Ibiza: è questa la notizia che il settimanale di Gossip Diva e Donna ha dato in esclusiva nel suo ultimo numero. Stando a quello che racconta la rivista, la showgirl e il neo campione della Juventus si sarebbero incontrati a El Carnicero poche sere fa ma, prima che tutti i siti ipotizzino un flirt in corso tra i due, c'è da precisare che con loro c'erano i rispettivi ...