Bekaert | Di Maio agli operai in presidio | “Stato è con voi Lavoriamo per trovare

(Di venerdì 10 agosto 2018) “Non vogliamo spegnere i riflettori e l’attenzione su questa fabbrica, non condivido assolutamente l’atteggiamento della proprietà. Stiamo lavorando notte e giorno a un piano di industrializzazione, perinvestitori e per continuare l’occupazione dei lavoratori. Anche ile le azioni che state facendo servono a muovere l’attenzione di, lo Stato è con voi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Diai lavoratori delladi Figline Valdarno (Firenze), indavanti al loro stabilimento. “Sono venuto qui perché comprendo che basta qualche settimana di silenzio per sentirsi abbandonati ma questo rischio non voglio correrlo. Tenete duro, noi ce la metteremo tutta e anche a livello istituzionale c’è la massima coesione” L'articolo, Di...