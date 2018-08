Beach Volley – World Tour Mosca | Mengatti-Orsi Toth ai quarti di finale

Beach Volley - World Tour 2018 - Mosca. Che bella Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth agli ottavi - avanti anche Rossi/Caminati : Tris di coppie alla fase ad eliminazione diretta per l’Ital Beach impegnata a Mosca nel torneo 4 Stelle sulla sabbia russa. Lupo / Nicolai hanno compiuto un piccolo capolavoro, riscattando prontamente la prestazione non eccelsa nel Major Series di Vienna qualificandosi per gli ottavi di finale, grazie al successo in un girone di ferro. Gli azzurri hanno prima sconfitto 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) in rimonta la coppia russa Hudyakov/Bykanov e ...

Beach Volley : quattro coppie italiane al World Tour di Mosca : Mosca - Tutto è pronto a Mosca per l'inizio del torneo World Tour 4 Stelle che prenderà il via domani. In Russia saranno presenti i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai , testa di serie ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Casalvelino. Carambula e Ingrosso subito ok. Gradini/Puccinelli in finale : La coppia più attesa di Casalvelino non tradisce le attese e vola in finale: Paolo Ingrosso e Adrian Carambula fanno percorso netto e raggiungono la loro prima finale assieme (per Ingrosso sarebbe la seconda dopo il trionfo di Bibione in coppia con Manni). Dall’altra parte del tabellone niente da fare per i vincitori delle ultime due tappe, Manni/Bonifazi battuti in semifinale da Andreatta/Abbiati, che hanno faticatoad affermarsi in Italia ...