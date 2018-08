Beach volley | World Tour 2018 | Mosca Che bella Italia! Lupo Nicolai e Menegatti Orsi

Beach volley : quattro coppie italiane al World Tour di Mosca : Mosca - Tutto è pronto a Mosca per l'inizio del torneo World Tour 4 Stelle che prenderà il via domani. In Russia saranno presenti i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai , testa di serie ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Casalvelino. Carambula e Ingrosso subito ok. Gradini/Puccinelli in finale : La coppia più attesa di Casalvelino non tradisce le attese e vola in finale: Paolo Ingrosso e Adrian Carambula fanno percorso netto e raggiungono la loro prima finale assieme (per Ingrosso sarebbe la seconda dopo il trionfo di Bibione in coppia con Manni). Dall’altra parte del tabellone niente da fare per i vincitori delle ultime due tappe, Manni/Bonifazi battuti in semifinale da Andreatta/Abbiati, che hanno faticatoad affermarsi in Italia ...