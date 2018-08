Battlefield V | DICE rivela data e dettagli della seconda e attesissima closed alpha

In Battlefield 5 non tutto sarà disponibile al lancio : cosa ha in mente DICE? : Indubbiamente tanta la curiosità che gravita intorno a Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie sparatutto curata da DICE che si prepara a tornare sulla scena videoludica a distanza di due anni dall'uscita di Battlefield 1. Cambia l'ambientazione, cambiano gli interpreti ma invariato resta il fascino di una serie che nel tempo è divenuta un vero e proprio punto di riferimento per il genere, che in occasione di questo nuovo capitolo non si è ...

Battlefield 5 pronto a sacrifici - DICE prova ad abbassare il PEGI : Tante le indiscrezioni giunte negli ultimi mesi in merito a Battlefield 5, il nuovo sparatutto curato dai ragazzi di DICE che approderà sul mercato nel corso del prossimo autunno. Ovviamente la macchina mediatica messa in moto da Electronic Arts non mostra alcun segno di cedimento, con tante novità che, a cadenza regolare, foraggiano una community sempre in cerca di nuovi dettagli che alimentino il fuoco dell'hype. Tante le sfaccettature che ...

Electronic Arts e DICE annunciano Verso Battlefield V : Electronic Arts e DICE annunciano l’iniziativa Verso Battlefield V, che come suggerisce il nome stesso, accompagnerà i giocatori in questi mesi fino all’uscita del gioco fissata per il 19 Ottobre, con oggetti, DLC e Bonus per i possessori di Battlefield 1 e 4. Verso Battlefield V: Tutti i dettagli da EA e DICE Nel corso dell’estate regaleremo varie espansioni a coloro che possiedono Battlefield 1 e ...

Battlefield 5 riceve i primi feedback dall’alpha - DICE risponde ai fan : A quasi due anni di distanza dall'uscita del suo predecessore cresce l'attesa in vista di Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie sparatutto targata DICE ed Electronic Arts che si appresta a fare il suo esordio sul mercato agli albori del prossimo autunno. Un episodio che non ha mancato di suscitare polemiche fin dalla sua presentazione in pompa magna, con i primi minuti mostrati che sono stati additati come “poco fedeli” nell'ambito della ...

Poche chiavi per l’alpha di Battlefield 5? DICE pronta a rimediare : Proseguono senza sosta i lavori su Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga bellica in arrivo nel prossimo mese di ottobre sulla scena videoludica. Un capitolo che non ha mancato di suscitare polemiche fin dalla sua prima apparizione in video, con le accuse di incongruenza storica mossa da un nugolo di fan ai ragazzi di DICE. Si tratta ovviamente solo di qualche piccolo flutto in un mare di benevolenza assoluta, con la community del titolo ...

Perchè Battlefield 5 avrà il Battle Royale? Risposta semplice da DICE : Il reveal di Battlefield 5 è avvenuto ormai poco più di un mesetto fa, con i ragazzi di DICE che hanno tolto il velo alla loro creatura mostrandone le prime feature. L'E3 2018 è stato poi foriero di ulteriori dettagli, con i primi filmati di gameplay che ne illustravano la bontà ludica in vista della release autunnale. Non è stata fatta però luce su tutti i contenuti di Battlefield 5 che Electronic Arts inserirà all'interno del gioco: se da ...

I mezzi di Battlefield 5 differiranno rispetto al passato - DICE svela come : I lavori su Battlefield 5 procedono in maniera spedita, con i ragazzi di DICE che vogliono arrivare pronti all'appuntamento con il proprio pubblico nel corso del prossimo mese di ottobre. Tocca quindi rimboccarsi ulteriormente le maniche per non lasciare nulla al caso, rinnovando ancora una volta la sfida a distanza con l'avversario di sempre, Call of Duty. Si prospetta un Battlefield 5 che non andrà a stravolgere i capisaldi della serie, con ...

Battlefield V : DICE ci parla della Battle Royale e dell'assenza dei DLC a pagamento : Dopo il reveal di Battlefield V dell'EA Play 2018, l'introduzione di una modalità Battle Royale e l'eliminazione dei DLC a pagamento sono state le due cose che hanno sorpreso maggiormente i fan.Durante un'intervista con Dualshocker il senior producer Lars Gustavsson ha fornito maggiori dettagli su questi punti:"L'unicità (della Battle Royale) ha probabilmente attirato il nostro interesse e nell'aria erano già presenti voci che DICEvano, dovremmo ...

Battlefield 5 - DICE svela il perché del Battle Royale e assenza di DLC a pagamento : L'E3 2018 è stato senza dubbio molto interessante per Battlefield 5. Il nuovo capitolo della serie sviluppata da DICE era stato già svelato nel periodo antecedente l'inizio della fiera, con Electronic Arts che aveva svelato al mondo il nuovo set storico – la Seconda Guerra Mondiale - in anteprima, ma l'EA Play 2018 è stato fondamentale per fare il punto della situazione su due elementi importantissimi: le meccaniche Battle Royale e l'assenza di ...

Battlefield 5 sarà in continua evoluzione - DICE pronta a grandi cose : Il reveal di Battlefield 5 è avvenuto effettivamente soltanto pochi giorni fa, e a ridosso dell'EA Play 2018, evento che funge da vero e proprio precursore dell'E3 2018, è ovviamente tanta la curiosità in merito a quale sarà la strada che intraprenderà DICE per questo nuovo capitolo della saga sparatutto. Ovviamente l'evento personalissimo di Electronic Arts sarà utile a sciogliere tutti i dubbi della community, con soltanto una manciata di ...