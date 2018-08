Barcellona | Messi come Iniesta | dopo l’addio di Andres | la fascia da capitano va alla

Barcellona - Messi è il nuovo capitano : Lionel Messi è il nuovo capitano del Barcellona. Lo ha annunciato il club azulgrana con un comunicato sul suo sito ufficiale. Tocca quindi alla 'pulce' il compito di sostituire Andres Iniesta che, ...

Supercoppa di Spagna - il Barcellona di Messi e Vidal contro il Siviglia di Banega : La stagione del calcio è nuovamente alle porte: dopo la lunga parentesi estiva straordinaria che sono stati i Mondiali di Russia, è di nuovo tempo di ripensare ai campionati nazionali e far riaprire i battenti alla stagione regolare dopo un mese di amichevoli precampionato. La Serie A dormirà ancora sonni tranquilli per una settimana (e saluterà la nuova annata con la novità DAZN, al cui timone c’è Diletta Leotta) ma il grande calcio ...

MESSI ALLA ROMA?/ Pallotta scherza col Barcellona : "Non è cambiato nulla : vogliamo lui!" : MESSI ALLA ROMA? Pallotta continua a cavalcare l'ironia dopo il torto subito dal Barcellona con l'esterno brasiliano Malcom. Per ripristinare la pace serve il sacrificio dell'argentino(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:36:00 GMT)

Barcellona - Yerry Mina : 'Messi - Suarez e Iniesta mi toglievano 50 euro al giorno' : Il colombiano, autore di tre gol in tre partite consecutive alla Coppa del Mondo, non ha vissuto un'esperienza totalmente negativa in blaugrana. In molti infatti hanno cercato di farlo sentire a casa ...

Barcellona : domani Messi riprende gli allenamenti : Vacanze finite per il 5 volte pallone d’oro Leo Messi. Il 31enne argentino sarà infatti domani al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche e il primo allenamento della nuova stagione. domani riprenderanno a lavorare altri tre giocatori blaugrana reduci del mondiale: Gerard Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba. (AdnKronos)L'articolo Barcellona: domani Messi riprende gli allenamenti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Barcellona - Messi show : sombreri e palleggi... con il suo cane : Leo Messi e la Corrida. Il rosso c'è, il suo costume è di quel colore lì. Ma al posto del toro c'è il suo cane Hulk. E invece del drappo c'è... il pallone. Inseparabile per Messi, anche durante le sue ...

Caso Malcom - Pallotta : “le scuse del Barcellona? Solo se mi danno Messi” : “Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica. Monchi in video conferenza con l’agente di Malcom aveva fatto tutto: l’accordo c’era. Abbiamo le prove legali, il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona si è scusato con noi ma io non accetto le loro scuse. L’unico modo per farmele accettare è mandarci Messi. Col Barça, comunque, non abbiamo chiuso. Sono piu’ grandi di noi: faremo ...

Il difensore messicano Rafael Marquez - che ha giocato fra gli altri con Barcellona e Hellas Verona - si è ritirato dal calcio : Rafael Marquez, storico difensore e capitano della nazionale messicana di calcio ed ex giocatore di Barcellona ed Hellas Verona, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Marquez ha 39 anni e ha giocato le ultime stagioni nel Club Deportivo Atlas de The post Il difensore messicano Rafael Marquez, che ha giocato fra gli altri con Barcellona e Hellas Verona, si è ritirato dal calcio appeared first on Il Post.