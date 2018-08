Bando periferie | la rabbia di Carancini | «Così il governo scippa i Comuni»

Bando periferie - Sala : Anci faccia ricorso. Raggi : soldi arriveranno - : Il sindaco di Milano attacca sul congelamento dei fondi ai Comuni , mentre la sindaca di Roma assicura: "Roma avrà i suoi 18 milioni, basta fare bene progetti". Da Livorno Nogarin , M5s, afferma: "...

Il blocco del Bando periferie preoccupa i sindaci gialloverdi. Nogarin (M5s) : "Correttivo peggiore della toppa" : Il congelamento del bando periferie scatena le polemiche dentro e fuori dall'alleanza gialloverde. Da Vicenza a Livorno, i sindaci in quota Lega e M5s non ci stanno, ed esprimono preoccupazione per l'emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 gli 1,6 miliardi che il governo Gentiloni aveva destinato a progetti di riqualificazione urbana di un centinaio di comuni. Per il primo cittadino di Livorno Filippo Nogarin, sentito dal ...

'Bando periferie' - bloccati 28 milioni per Campobasso e Isernia - Occhionero : "Battaglia in aula" : Come ho avuto modo di sottolineare nel mio intervento alla Camera, durante il dibattito sulle modifiche apportate dai Ministeri, siamo di fronte alla miopia politica e alla inadeguatezza di un ...

Lemucchi sullo stop al Bando periferie : 'Inconcepibile il Governo non mantenga gli impegni presi' : ... con il rischio di vanificare un lavoro enorme e uno dei risultati più importanti della passata legislatura per combattere degrado delle periferie e supportare l'economia interna del Paese. No, non è ...

Bando periferie rinviato - Anci : 'Sblocco in Conferenza unificata' : La vicenda del Bando periferie, tutto rinviato al 2020 con il Milleproroghe, potrebbe risolversi in una Conferenza unificata: la proposta è in una lettera del presidente Anci Antonio Decaro al premier ...

Bando delle Periferie - Gnassi incalza : 'L'8 agosto è andato in cortocircuito l'intero sistema Paese' : Ieri, proprio mentre era in corso la conferenza stampa in cui denunciavo pubblicamente la decisione solo politica di privare 96 città capoluogo delle risorse dovute, giungeva negli stessi minuti agli ...

Bando periferie - l'ira di Merola : «Soldi già stanziati - ai bolognesi lo dicano loro» : È solo un grande bluff, la peggiore politica del passato. Bologna aspettava 18 milioni per la nuova caserma dei carabinieri al Pilastro e l'archivio della Cineteca al parcheggio Giuriolo: dove sono?».

Comuni contro stop Bando periferie in Milleproroghe : Togliere i soldi alle città per ripicca politica sarebbe una follia, una delle tante". Giudizio aspro anche dai sindaci delle grandi città. Tra questi Gianni De Magistris, primo cittadino di Napoli,...

Bando periferie : cosa prevede e quali sono i progetti a rischio : Bando periferie: cosa prevede e quali sono i progetti a rischio Con un emendamento al Milleproroghe , il governo fino al 2020 ferma 1,6 miliardi destinati ai Comuni. Da Milano (riqualificazione del quartiere Adriano) a Napoli (abbattimento delle Vele di Scampia): sono 96 le convenzioni che potrebbero ...

Economia : Garavaglia a 'Italia Oggi' sulla sospensione del Bando periferie - nessuno sarà penalizzato : Roma, 09 ago 09:29 - , Agenzia Nova, - Il governo non fa gli interessi di 90 comuni ma di tutti gli 8 mila comuni italiani. Le risorse per gli interventi di riqualificazione urbana... , Res,

Scontro tra sindaci e Governo sul Bando periferie stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

Slittano i fondi del Bando periferie - a rischio 18 milioni per Cuneo : Bloccati i soldi del Bando Periferie: un emendamento al decreto 'Mille Proroghe' approvato dall'aula del Senato rischia di far saltare ben 18 milioni di opere Cuneo. La decisione è arrivata a Palazzo ...

Bloccato il Bando periferie - beffate Isernia e Campobasso : addio a 28 milioni di euro : Pagina 1 di 2 Indignazione dei sindaci d'Apollonio e Battista, ma proteste in tutta Italia dopo lo stop contenuto nel Decreto Milleproroghe approvato in Senato. L'Anci minaccia battaglia durissima in ...