Bancari sotto pressione. Effetto Turchia su Unicredit : Si muovono in ribasso i titoli Bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banche che cede oltre due punti percentuali. Il peggiore tra i player del comparto, è Unicredit che cede il 3,64%...

Sotto la parità il comparto Bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...