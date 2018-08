Banca Carige | si dimette anche Massimo Pezzolo

Carige in trattativa per cedere la quota in Banca d'Italia : Rumors sulla cessione da 302 milioni per la Banca genovese http://www.affaritaliani.it/economia/Carige-tratta-la-cessione-della-suo-quota-in-bankitalia-555030.html Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati →