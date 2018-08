Bambina col velo nella nuova pubblicità di Gap | è polemica

Toscana - meningite B : colpita una Bambina di 11 anni : Paura a Firenze per un caso meningite di tipo B: colpita bambina di 11 anni , ora ricoverata al Meyer. Da quanto riferiscono i sanitari le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione ma la prognosi resta riservata. Lo rende noto l’Asl Toscana centro, spiegando che la notifica della sepsi da meningococco B (accertata mediante Pcr) è giunta dallo stesso ospedale Meyer nella tarda serata di ieri. L’unità funzionale ...

Una Bambina dà l'allarme : catturato un pericoloso boa constrictor nel Parco dell'Appia Antica di Roma : Un terribile esemplare di Boa constrictor , lungo più di due metri, è stato finalmente ritrovato al Parco dell'Appia Antica , dopo una lunga caccia che andava avanti da alcune settimane. Il rettile si nascondeva vicino ad un'area giochi per bambini, in prossimità del greto del fiume Almone. Dopo essere stato catturato dai guarda Parco , è stato portato al Centro recupero fauna selvatica.L'ente del Parco Regionale ha ...

Bambina rom ferita a Roma - indagato un italiano. "Colpo partito per sbaglio" : Un 50enne incensurato è indagato per aver sparato con una pistola ad aria compressa. Ha raccontato che il colpo è partito accidentalmente mentre controllava l'arma in terrazzo. La piccola è ricoverata ...

Aeronautica - Bambina in pericolo vita : volo sanitario dalla Sardegna : Un volo sanitario urgente è stato effettuato oggi pomeriggio dall’Aeronautica militare per trasferire dalla Sardegna a Roma una bambina di nove anni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e’ decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture ...