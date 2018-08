Balotelli | tuffo in piscina spericolato L’attaccante pubblica il video ma avverte

Balotelli - tuffo pericoloso in piscina : “Bambini non fatelo”/ Video - vola da scivolo e sfiora bordo in cemento : Balotelli, tuffo da brividi in piscina: “Bambini non fatelo”. Video: vola dallo scivolo e sfiora il bordo in cemento. Pazza capriola e messaggio al Napoli... Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:09:00 GMT)

Balotelli - tuffo pericoloso in piscina : "Bambini - voi non fatelo" : Mario Balotelli , tra pochi giorni, compirà 28 anni ma la voglia di scherzare è rimasta intatta come quando aveva 16 anni e si affacciava al grande calcio. L'attuale attaccante del Nizza si è reso ...

