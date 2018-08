Auto | tutto pronto per il 36°Rally di Casciana Terme | invariato il percorso

Bra - forza un distributore Automatico asportando tutto l'incasso : 45enne denunciato : Riceviamo e pubblichiamo: "Un quarantacinquenne braidese è stato denunciato dai carabinieri di Bra per furto. L'uomo aveva forzato uno dei distributori automatici presenti all'interno del centro ...

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

6 curiosità su Vinicio Capossela : tutto quello che non sapevi sul cantAutore! : Cresciuto in Germania, Capossela si è poi trasferito in Emilia Romagna dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Scopriamo cosa c'è da sapere sul cantautore e sulla sua vita ...

Va' dove ti porta l'Autore. In viaggio con i libri : su Cityteller i luoghi letterari di tutto il mondo : Centinaia di città per un totale, finora, di 5 mila citazioni, raccolte anche grazie ai blogger: «L'unico discrimine è che devono appartenere a libri regolarmente editi e non autopubblicati»

Franco Battiato : età - altezza e peso. Tutto sul cantAutore italiano : “Franco Battiato” all’anagrafe Francesco nasce a Jonia (CT) il 23 marzo 1945. La sua carriera inizia subito dopo la maturità scientifica, quando si trasferisce prima nella capitale e poi a Milano. Gli esordi lo vedono impegnato nel filone della canzone di protesta, esibendosi in un duo davanti alle scuole; in questa maniera viene notato da Giorgio Gaber che gli propone un contratto discografico, incidendo i primi singoli ...

Siracusa-Gela - l'Autostrada fantasma in Sicilia : cartelli e caselli - ma è tutto "finto" : Una vera e propria autostrada fantasma. I caselli ci sono, i cartelli che segnalano di rallentare per il pagamento, pure. Come quelli per le uscite col Telepass. Ma è tutto finto. Succede...

Siracusa-Gela - l'Autostrada fantasma in Sicilia : cartelli e caselli - ma è tutto "finto" : Una vera e propria autostrada fantasma. I caselli ci sono, i cartelli che segnalano di rallentare per il pagamento, pure. Come quelli per le uscite col Telepass. Ma è tutto finto. Succede...

Padovafiere : al via dal 25 ottobre Auto e Moto d'Epoca con tutto esaurito (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Presenti 16 grandi case Automobilistiche. La continuità tra passato e presente è, del resto, uno dei tratti distintivi di Auto e Moto d’Epoca, dove le più grandi case Automobilistiche metteranno in mostra il filo rosso che unisce le Auto di oggi e di ieri nell’incontro tr

Padovafiere : al via dal 25 ottobre Auto e Moto d’Epoca con tutto esaurito : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – tutto esaurito per la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca di Padova, più importante mercato Classic in Europa. Una fiera importante per la città e il territorio, un evento che ogni anno cresce nel numero di visitatori e partecipanti, soprattutto internazionali, con una ricaduta turistica ed economica di grande portata. Oltre 5000 le vetture storiche in vendita, più di 1600 gli espositori, con una ...

The Cicle è il nuovo sparatutto dagli Autori di Spec Ops : The Line : YAGER Development, team di sviluppo salito alla ribalta per titoli come Dreadnought e il più famoso Spec Ops: The Line, ha presentato oggi un nuovo progetto chiamato The Cycle, uno sparatutto multigiocatore ambientato nel bellissimo quanto ostile mondo di Fortnuna III.Come riporta Gaming Bolt, Fortuna III è un affascinante pianeta di cui non conosciamo il passato, considerando come l'intera superficie sia stata terraformata in passato da una ...

Vaccini - Ministro Grillo : Autocertificazione “usata per tutto il 2017” : “L’ho spiegato molte volte: l’autocertificazione è stata usata per tutto il 2017. Quindi quello che e’ successo nel 2017 e nella prima parte del 2018 sta continuando ad accadere“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute Giulia Grillo, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Raitre. “Non vedo cosa sia cambiato, noi abbiamo semplicemente prolungato la capacità di utilizzare da un punto di vista ...

Cairo - tutto pronto per il Premio Mario Panseri : tra i finalisti tre cantAutori savonesi : Tre savonesi tra i finalisti del Premio Mario Panseri. L'evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Cairo Montenotte, vedrà il suo epilogo finale sabato 21 luglio in piazza della ...

“Anche lui a bordo”. Tragico incidente sulla A1 : scoperta choc dei soccorritori. È successo tutto all’altezza di Cassino : Automobilisti sconvolti : Un incidente drammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, ...

Ipermemoria Autobiografica : studio su italiani che ricordano tutto : Roma, 10 lug., askanews, - Ricordare ogni giorno della propria esistenza, e per di più ricordarne i dettagli, è impossibile per la quasi totalità delle persone. Sebbene molti siano in grado di ...