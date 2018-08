Austria | FP2 a Marquez | ma dominio Ducati Rossi 10°

MotoGp – Marquez è un fulmine sul bagnato - Marc commenta le sue Fp2 perfette in Austria : “è andato tutto bene” : Marc Marquez parla del suo venerdì di prove libere in Austria, lo spagnolo della Honda dice la sua dopo le Fp2 bagnate Le seconde prove libere sul circuito del Red Bull Ring in vista del Gp d’Austria sono state contraddistinte dalla pioggia. I piloti hanno segnato dei tempi davvero lenti a causa del maltempo del pomeriggio, ma nonostante la pista bagnata Marc Marquez ha fatto la differenza. Lo spagnolo della Honda, che ah segnato il ...

Moto : Austria - in FP2 bagnata Marquez va : ANSA, - ROMA, 10 AGO - E' di Marc Marquez il miglior tempo nella seconda sessione delle libere in Austria, iniziata in ritardo a causa della pioggia. Con il tempo di 1'33"995 il campione del mondo ha messo la sua Honda davanti a tutti, seguito dall'Aprilia di Scott Redding , +0.543, . Quindi tre Ducati con Danilo Petrucci , +0.986, , Jorge Lorenzo , +1"493, e Andrea Dovizioso , +1"519, . ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video SKY prove libere live : comincia la Fp2! (Gp Austria 2018) : DIRETTA MOTOGP:prove libere FP1 e FP2 live GP Austria 2018 Spielberg: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Austriaco (oggi venerdì 10 agosto).(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Austria : Mercedes anche nelle FP2 - Vettel terzo : Di nuovo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas davanti a tutti anche nelle FP2 del GP d’Austria, con i primi otto piloti racchiusi in meno di un secondo. L’inglese della Mercedes ha fatto il tempo di 1:04.579 con le soft precedendo di un decimo il compagno di squadra. Pomeriggio piuttosto tranquillo, fino a una bandiera rossa […] L'articolo Austria: Mercedes anche nelle FP2, Vettel terzo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° nelle FP2 e buon passo gara : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

