Aurora Ramazzotti - nozze con Goffredo Cerza? Potrebbe sposarsi a 21 anni come mamma Michelle : Aurora Ramazzotti Potrebbe seguire le orme di sua madre Michelle Hunziker e sposarsi giovanissima. Il settimanale Oggi non ha dubbi: la figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti Potrebbe ...

Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza? Potrebbe sposarsi a 21 anni come mamma Michelle : Aurora Ramazzotti Potrebbe seguire le orme di sua madre Michelle Hunziker e sposa rsi giovanissima. Il settimanale Oggi non ha dubbi: la figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti Potrebbe ...

Aurora Ramazzotti - ma davvero? Questo sì che è un gossip stratosferico : Che Aurora Ramazzotti fosse innamorata persa si sapeva. L’aveva ammesso lei stessa tempo fa, quando nel parlare del fidanzato diceva che non si era trattato di un colpo di fulmine, ma di “una tempesta d’amore” e che “non ho mai avuto una complicità così profonda con un ragazzo”. Parole di qualche tempo fa uscite dalla bocca della primogenita di Eros e Michelle Hunziker in un’intervista esclusiva ...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano?/ Michelle Hunziker insegna : anche lei sposa a 21 anni : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposa no? La giovane potrebbe seguire le orme di Michelle Hunziker e sposa rsi a 21 anni proprio come la madre. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Aurora Ramazzotti senza freni : nuota al fianco di uno squalo : Aurora Ramazzotti sorprende i propri fan con una foto su Instagram che la ritrae intenta a nuotare con uno squalo alle Bahamas. È stato un anno particolarmente importante per Aurora Ramazzotti, quello del suo vero e proprio debutto televisivo. Non erano mancate esperienze in precedenza, il cui impatto era però stato divorato dalle polemiche per la sua doppia raccomandazione, essendo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Con Vuoi ...