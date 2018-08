Atletica | Europei 2018 | oggi la 5^ giornata | il programma completo e gli italiani in gara

Atletica - Europei 2018 : Tamberi in finale nel salto in alto - Fassinotti fuori : Destini diversi per i due azzurri impegnati nella prova del salto in alto agli Europei di Berlino 2018: Tamberi vola in finale, si ferma invece Fassinotti Si arrampica fino ad un ampio 2,25 e indica il pettorale col suo cognome su fondo dorato, come a dire: guardatemi, sono proprio io, dovrete fare i conti con me. Vola in finale Gianmarco Tamberi nell’alto. “La prima tappa era la più difficile – commenta – il mio salto era solo ...

Risultati Europei Atletica : le gare di giovedi 9 agosto. Bronzo per Chiappinelli nelle siepi : 20.18: la finale dei 400 hs maschili è vinta dal norvegese, campione del mondo, Karsten Warholm con 47.64. Argento per il turco Yasmani Copello con 47.81 e Bronzo per l'irlandese Thomas Barr con 48.

Atletica – Europei 2018 - Desalu quasi come Mennea nei 200 metri : Fausto è il secondo italiano più veloce di sempre : Fausto Desalu si consacra agli Europei di Berlino 2018 secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri: meglio di lui solo Mennea Magia di Fausto Desalu nella quarta serata dei Campionati Europei di Berlino. Il velocista lombardo delle Fiamme Gialle diventa il secondo italiano di sempre nei 200 metri con 20.13 (+0.7) dietro il leggendario 19.72 di Pietro Mennea. Per il 24enne cremonese c’è il sesto posto nella finale europea più veloce ...

Europei Atletica 2018 Berlino - programma tv di domani 10 agosto : Prime batterie per le staffette, in serata la finale del salto in alto femminile Europei atletica, gli italiani in gara domani 10 agosto

Europei di Atletica leggera - bronzo per Chiappinelli nei 3000 siepi : ROMA - Seconda medaglia per l'Italia agli Europei di atletica leggera di Berlino. L'ha conquistata Yohanes Chiappinelli nella gara dei 3000 siepi , vinta dal francese Mahiedine Mekhissi-Benabbad . ...

Atletica - Europei 2018 : Warholm-Guliyev - doppietta dopo i Mondiali. Stefanidi domina l’asta - Mekhissi show - giavellotto tedesco : Serata spettacolare agli Europei 2018 di Atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino, non sono mancate delle prestazioni importanti e le emozioni si sono fatte sentire in lungo e in largo. 200 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 3000 METRI SIEPI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Stellare doppietta del norvegese Karsten Warholm. Il Campione del ...

Europei di Atletica - Daisy Osakue in finale del lancio del disco | : Agli Europei di atletica di Berlino, la 22enne azzurra, ferita alcuni giorni fa dal lancio di un uovo a Moncalieri , si è aggiudicata l'ingresso alla finale con la misura di 58,73, dopo un primo ...

Europei Atletica - Chiappinelli bronzo : 22.00 Con una gara di grande personalità, Yohanes Chiappinelli conquista la medaglia di bronzo nei 3.000 siepi ai Campionati Europei di atletica di Berlino. Il mezzofondista nato ad Addis Abeba ha dato lo strappo decisivo alla finale con un'azione che ha spezzato il gruppo. Superato all'ultimo giro dal francese Mekhissi-Bennabad, oro in 8'31"66, e dallo spagnolo Carro (8'34"16), Chiappinelli ha chiuso in 8'35"18. Per l'Italia è la seconda ...

Atletica - Europei 2018 : Fausto Desalu sesto sui 200 - super 20.13! Solo Mennea meglio di lui - vittoria di Guliyev con 19 - 76 : Oggi stava per cadere il record europeo della Freccia del Sud, ormai prossimo a compiere 39 anni: il turco Ramil Guliyev, Campione del Mondo in carica, ha infatti corso un eccellente 19.74 ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Yohanes Chiappinelli è di BRONZO nei 3000 siepi!!! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera , giovedì 9 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Europei Atletica - Chiappinelli bronzo nei 3000 siepi - Desalu 6° nei 200 : Mentre, lentamente, lo stadio va riempendosi e i cori accompagnano ogni movimento giù nella fornace bollente della pista, le acrobate dell'asta scendono in pedana. Sarà una lunga maratona.. 3000 siepi ...