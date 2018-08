Astronomia | ecco perché le eclissi solari totali sono rare e lo diventeranno ancora di più

Astronomia : congiunzioni e stelle cadenti - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Agosto 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende ad Agosto 2018, l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Innanzitutto, il Sole passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Le giornate si accorceranno di circa 75 minuti nel corso del mese. La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 4, novilunio ...

Astronomia - Marte è alla minima distanza dalla Terra : mai così vicino dal 2003 - ecco dove vederlo : La notte tra il 27 e il 28 luglio ha brillato accanto alla Luna in eclissi, ed ora Marte ci riserva ora un nuovo evento astronomico: oggi, 31 luglio 2018, il Pianeta Rosso raggiunge la distanza minima dalla Terra, pari a 57.590.630 km. Era dal 2003 che il corpo celeste non si avvicinava così tanto, e per il prossimo incontro ravvicinato bisognerà aspettare il 6 ottobre 2020, quando Marte sarà a 62 milioni di km dalla Terra, mentre la vicinanza ...

Astronomia : ecco 10 famose eclissi di sole e di luna nella storia : Nessun evento astronomico agita l’immaginazione umana più di un’eclissi, sia essa di sole o di luna. Spesso viste come un inquietante presagio, le eclissi hanno cambiato il destino di battaglie ed imperi, hanno segnato la morte di re e ci hanno aiutato ad individuare importanti date nella storia antica. Nell’epoca moderna, le eclissi hanno contribuito a dimostrare alcune delle più importanti scoperte scientifiche. In sintesi, un’eclissi di sole ...

Astronomia - arriva la “Luna di sangue” : ecco come sarebbe vedere l’Eclissi del 27 Luglio dal suolo lunare - uno spettacolo incredibile e mozzafiato [DETTAGLI] : Tra 4 giorni potremo osservare ad occhio nudo uno dei fenomeni astronomici più spettacolari: la notte tra il 27 e il 28 Luglio la luna attraverserà l’ombra della Terra quando sarà nella fase di plenilunio, acquisendo una caratteristica sfumatura rossa quando raggiungerà la fase di eclissi totale, la seconda e ultima del 2018. Rinominata anche “Luna di sangue” come conseguenza del colore rossastro del satellite, un’eclissi lunare è possibile solo ...

Astronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Astronomia - moduli abitativi stampati in 3D sulla luna e igloo di mattoni prodotti su Marte : ecco come colonizzeremo altri pianeti : “Nei prossimi anni vorrei vedere il volo intercontinentale come lo conosciamo noi trasformarsi in un volo interplanetario e vedere l’uomo stabilirsi stabilmente sulla luna e su Marte perché oggi possiamo farlo”, esordisce così Tommaso Ghidini, 43 anni, ingegnere a capo della divisione materiali, strutture e meccanismi dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24. La divisione, con sede ...

Astronomia - luna di sangue - luna blu e super luna : ecco come avvengono questi fenomeni e cosa significa il loro nome : Un raro evento astronomico avverrà la notte tra il 27 e il 28 luglio, quando la luna sarà visibile ad occhio nudo in un colore rosso intenso. Gli esperti affermano che questa sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo e prende il nome di “luna di sangue”. In molti si chiedono l’origine di questo nome bizzarro, così come di altre definizioni, come luna nera, luna blu, super luna. Nella maggior parte dei casi, questi nomi vengono assegnati a causa ...

Astronomia : ecco la prima immagine confermata di un pianeta appena nato - catturata dal VLT dell’ESO : Alcuni astronomi, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, Germania, hanno catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana PDS 70. Usando lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato la prima rilevazione robusta di un ...

Astronomia : Eclissi della Luna di Sangue e opposizione di Marte - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Luglio 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Luglio 2018, il settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole passa dalla costellazione del Cancro il 21: la durata del giorno, dopo il Solstizio d’Estate (21 Giugno), si accorcia, tanto che dal 1° al 31 si contano circa 45 minuti in meno di ...

Astronomia : dai laser ai maser - ecco dove cercare : Esiste nel cosmo un fenomeno gemello dei laser, ma visibile nella banda radio dello spettro elettromagnetico. Si tratta dei cosiddetti maser, identificati per la prima volta nello spazio circa 50 anni fa e ancora oggi oggetto di grande interesse da parte degli astronomi. Acronimo di Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, i maser astronomici sono stati trovati soprattutto nei pressi delle culle stellari, quelle regioni del ...

Astronomia : nubi tumultuose nell’emisfero settentrionale di Giove - ecco l’ultimo scatto di Juno : nubi tumultuose nell’emisfero settentrionale di Giove. Le ha immortalate JunoCam, la camera a bordo della sonda Nasa Juno, durante il fly-by numero 13 della sua carriera, lo scorso 23 maggio. Juno ha realizzato la panoramica delle nubi gioviane, quando si trovava a circa 15.500 chilometri sopra di esse, a una latitudine nord di 56 gradi. L’area evidenziata – riporta Global Science – mostra nuvole piuttosto turbinose: solitamente le ...