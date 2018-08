Astronomia | domani eclissi parziale di Sole | ecco i Paesi che potranno ammirarla

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sere d’agosto da vivere col naso in sù in questi giorni, per gli appassionati dima anche per i semplici sognatori. Non solo le stelle cadenti, in una la notte di San Lorenzo che simbolicamente si ‘prolungherà’, permettendo l’osservazione delle Perseidi anche nei giorni successivi, ma anche ildi prepara a dare spettacolo. Prevista per11 agosto un’. Questo importante evento non sarà purtroppo visibile dall’Italia, ma solo dall’Artico e dall’Asia. Il morso della Luna coprirà il disco solare fino al 73%, per una durata complessiva di tre ore. Tra le città interessante dall’evento astronomico ci sono Mosca (2,1% di copertura), Oslo (4,8%), Raykjavik (20%), Tromso (29%) e Seoul (35%). Secondo il sito Spaceweather, l’osservazione dell’potrebbe essere particolarmente bella dai ...