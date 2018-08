Asti | fino al 29 agosto film e aperitivi a Palazzo Gazelli

MicroplAstiche - sulle nostre spiagge fino a duemila tonnellate : Teleborsa, - Diventa sempre più attuale il problema dell'inquinamento da Microplastiche sulle spiagge italiane . Una ricerca dell'Università di Pisa ha stimato , dai campioni di sabbia analizzati, in ...

Boeri : “Immigrati sovrAstimati - la stretta aumenta i clandestini”. “Pensioni? Quota 100 costa fino a 20 miliardi” : “Gli immigrati sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”. E sulle pensioni e i costi della Quota 100 proposta dal governo Lega-M5s: “costa fino a 20 miliardi in più. Si avrebbero subito 750mila pensionati in più”. Quindi sulla “legge Fornero non è possibile tornare indietro del tutto”, ma “possiamo permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo”. ...

Mensa scolAstica - stangata in arrivo : fino a 200 euro in più all'anno : Per l'anno scolastico 2018/2019 ci saranno molte novità sulla refezione scolastica. La più importante, accolta con rabbia dalle famiglie, è l'aumento del costo dei pasti. Nei giorni scorsi l'assessore ...