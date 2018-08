: Abusa di prostituta, arrestato l'ex ciclista #JanUllrich - Agenzia_Ansa : Abusa di prostituta, arrestato l'ex ciclista #JanUllrich - TelevideoRai101 : Arrestato l'ex ciclista tedesco Ullrich - NICOVENDOME55 : Abusa di prostituta, arrestato ex ciclista Jan Ullrich - Ciclismo - -

L'ex campione del ciclismo Janè statoa Francoforte. Lo scrive il tabloid 'Bild'. Ilè accusato di lesioni gravi e pericolose.era rientrato in Germania da Maiorca per sottoporsi a una terapia e combattere la dipendenza da alcol e droghe.L'ex,al momento dell'arresto,si trovava in un hotel di lusso con una escort e sarebbe accusato di averne abusato.già venerdì scorso era statoa Palma di Maiorca per aver aggredito l' attore e registaTil Schweiger.(Di venerdì 10 agosto 2018)