Arrestato Jan Ullrich | è accusato di abuso e lesioni a una prostituta a Francoforte

Ciclismo - Jan Ullrich Arrestato a Francoforte per aver abusato di una prostituta : Altra notizia shock riguardante Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild online Ullrich è stato arrestato a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. Ullrich era rientrato in patria da Maiorca, dove era già stato arrestato venerdì scorso per aver aggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso ...

Arrestato (di nuovo) Ullrich : a distanza di pochi giorni Jan ci ricasca - le accuse questa volta sono più gravi! : Jan Ullrich Arrestato di nuovo a distanza di pochi giorni, questa volta le accuse sono più gravi: percosse e abuso sessuale su una prostituta La canzone di Vasco Rossi “Vita spericolata” potrebbe essere la colonna sonora della vita di Jan Ullrich, ex ciclista famoso per aver vinto (tra gli altri titoli) il Tour de France 1997. Il tedesco dopo essere stato Arrestato a Maiorca per violazione di domicilio ed aggressione (vedi ...

Ciclismo - Jan Ullrich Arrestato a Maiorca per aggressione : L'ex corridore che nel 2013 confessò di aver uso di sostanze dopanti è finito nei guai per la discussione, poi degenerata, con l'attore e regista Til Schweiger. Jan Ullrich, vicino di casa, avrebbe saltato la recinzione dell'abitazione e poi affrontato l'uomo con tono e atteggiamento intimidatori.Continua a leggere