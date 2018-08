ilfattoquotidiano

: Argentina, l’arcivescovo dopo il no del Senato alla legge sull’aborto: “Non oso festeggiare. Come aiuteremo le donn… - italianaradio1 : Argentina, l’arcivescovo dopo il no del Senato alla legge sull’aborto: “Non oso festeggiare. Come aiuteremo le donn… - Noovyis : Un nuovo post (Argentina, l’arcivescovo dopo il no del Senato alla legge sull’aborto: “Non oso festeggiare. Come ai… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) “Non oso uscire a festeggiare per il ‘no’ all’aborto perché credo che né i legislatori, né la società in generale possono dormire sonni tranquilli”. La riflessione, il giornoil “no” delargentinosulla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, è di monsignor Victor Manuel Fernandez, arcivescovo di La Plata e teologo molto stimato da papa Francesco. “Non si è ancora discusso su come faremo ad accompagnare le donne incinte che non desiderano un figlio”, ha dichiarato Fernandez, “come aiutare le donne con problemi a non dover arrivare all’estremo dell’aborto, come facilitare le adozioni, come prevenire le gravidanze tra le adolescenti, come favorire una paternità responsabile, come migliorare l’accessosanità da parte delle donne povere, sono molte più quelle che muoiono perché ...