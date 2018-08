Argentina | il no all’aborto è il frutto di un’organizzata operazione di Chiesa e partiti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) “E adesso cosa succede?”, chiedo. “Dal punto di vista legislativo niente, si è rimasti al punto di prima, ma si è fatto un passo avanti enorme in tutta la società”. Il giorno dopo la decisione del Senato di bocciare la legge che avrebbe garantito inun aborto legale, sicuro e gratuito a tutte le donne (soprattutto alle più povere che non possono permettersi i prezzi di una clinica privata), il ministro della Salute, Adolfo Rubinstein, in viaggio verso Mendoza, si dice non del tutto pessimista. “Prima di questo lungo dibattito – sostiene – non si poteva neppure parlare di interruzione volontaria di una gravidanza, se lo facevi ti licenziavano. Almeno oggi il confronto è stato aperto è si è riconosciuto che si tratta di un problema di salute pubblica”. Difficile far coincidere l’di ieri, che ha detto no alla legge sull’aborto legale, sicuro e ...