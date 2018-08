Apple e Ubisoft insieme per una serie TV comedy ambientata in uno studio di sviluppo

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Una serie TV comedy ambientata in una software house? La nuova creatura di #Apple e #Ubisoft - AppleNews_it : RT @Eurogamer_it: Una serie TV comedy ambientata in una software house? La nuova creatura di #Apple e #Ubisoft - Eurogamer_it : Una serie TV comedy ambientata in una software house? La nuova creatura di #Apple e #Ubisoft - AppleNews_it : RT @opensix6: RT @sbabtech: Nuovo video online su #youtube , tante #news con un #gameplay in sottofondo, non perdetevelo ?? Ecco il link ht… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Rob McElhenney e Charlie Day uniscono ancora una volta le forze per un nuovo progetto che rappresenta la prima collaborazione dai tempi della creazione di It's Always Sunny in Philadelphia. Ma perché parliamo di unaTVsulle pagine di Eurogamer.it? I motivi sono essenzialmente due.LaTV in questione ha ricevuto il semaforo verde dae ha attirato il nostro interesse perché, come segnalato da Variety, vede la collaborazione diretta ditra i produttori e soprattutto perché saràall'interno di unodi.Unaall'interno di una software house potrebbe sicuramente risultare interessante e vale la pena di seguire il progetto considerando il successo di It's Always Sunny in Philadelphia,che sta per giungere alle tredicesima stagione. Read more…