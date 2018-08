huffingtonpost

: Anziana sotto shock accanto al cadavere del marito, l'ipotesi è di omicidio e tentato suicidio - HuffPostItalia : Anziana sotto shock accanto al cadavere del marito, l'ipotesi è di omicidio e tentato suicidio - StefydiJ : @berlusconi Ricordo che in occasione di un evento sismico di anni fa aiuto' anziana x avere subito protesi dispers… - anna_marchetto_ : @Cambiacasacca È na Giraffa ??....vedi che sei vecchio....vecchio stile...da far fatica, no di quegli aggeggi tutti… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Il, 85 anni, morto sul letto con segni di soffocamento, la moglie, di 80 anni, accovacciata vicino alla finestra in stato semiconfusionale, forse dovuto all'assunzione di farmaci. È la scena davanti alla quale si sono trovati i vigili del fuoco in una casa a Sant'Eusebio di Frontone (Pesaro Urbino).Una delle, avvalorata anche dal ritrovamento di un biglietto, è che si sia trattato di une poi di unsuicidio. Indagano i carabinieri.La coppia di anziani, residenti a Roma, era in vacanza nella seconda casa di famiglia. Stamani sarebbe stato il genero dei coniugi, che era andato a cercarli nell'abitazione, ad allertare i soccorsi perché i due non rispondevano. I vigili del fuoco sono entrati da una finestra che era ostruita da una zanzariera.La donna è stata ricoverata prima all'ospedale di Pergola e poi nel reparto di Psichiatria ...