altoadige

: Anziana perde la dentiera, l’assicurazione ne paga metà - alto_adige : Anziana perde la dentiera, l’assicurazione ne paga metà - aporsem : Stavo camminando per strada, e all’improvviso una signora anziana che portava le buste della spesa mi fa “Fa caldo,… - chiamamicitta : La donna è apparsa in evidente difficoltà, provata dal caldo e in forte stato di agitazione. Accompagnata dai vigil… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) BOLZANO . A protestare è Silvana Boschetti per una cosa che può sembrare comica, ma purtroppo non lo è. Al centro della vicenda c'è unasmarrita, quella della madre, 95enne, in casa di riposo.