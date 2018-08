Annuncio razzista sul treno | i lavoratori sono esasperati | ma il problema non sono i rom

Il pendolare sommerso di insulti per aver segnalato l Annuncio razzista su Trenord : Ma questo tipo di linguaggio è stato ormai sdoganato dalla politica. Qualche anno fa un annuncio del genere sarebbe stato impensabile. E in ogni caso la questione si sarebbe risolta con una piccola ...

L' Annuncio 'razzista' - parla la capotreno : 'Volevo difendere i passeggeri' : La capotreno di Trenord, responsabile di quel L'annuncio definito razzista, ha fatto sapere i motivi del suo gesto tramite i suoi colleghi. C'è esasperazione, hanno dichiarato i colleghi della donna. Si è trattato dunque di uno sfogo che però potrebbe costarle caro: l'azienda sta valutando un'azione sanzionatoria se non addirittura il licenziamento. La capotreno lamenta le pessime condizioni in cui lavora La frase della dipendente contro i ...

Trenord - Annuncio razzista con altoparlante : la ‘capotreno’ rischia licenziamento : E’ stata individuata l’autrice dell’ annuncio discriminatorio e razzista contro gli zingari durante il tragitto sul convoglio Trenord tra Milano e Mantova. Si tratterebbe della Capotreno. La donna rischia di essere licenziata in tronco da Trenord . Trenord sulla dipendente razzista : “Comportamento grave e inqualificabile” A raccontare i fatti circa il clamoroso annuncio razzista durante il percorso del convoglio è ...

Milano - Annuncio razzista sul treno : "Zingari scendete" : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai MOLESTATORI [...] E agli ZINGARI: scendete alla prossima fermata, perché AVETE ROTTO I COGLIONI". Questo è stato l'annuncio che avrebbe fatto una capotreno di trenord nella giornata di ieri, sul treno regionale partito da Milano alle 12:20 in direzione Mantova. Il passeggero che ha riportato il fatto, Raffaele Ariano è un ricercatore dell'Università San Raffaele ed ha utilizzato Facebook per ...