Annuncio contro gli zingari | minacciato l’autore della denuncia | ‘Lo

(Di venerdì 10 agosto 2018) È stata momentaneamente sospesa dal servizio, con il rischio di perdere definitivamente il lavoro, la capotreno di Trenord che, nella tarda mattinata del 7 agosto scorso, ha pronunciato dagli altoparlanti di un convoglio sul quale era impiegata la contestata frase “scendete dal treno perché avete rotto i co*****i VIDEO”. Are per primo l’accaduto è stato un passeggero del treno regionale che copre la tratta Milano-Cremona-Mantova. Le minacceAriano Il suo nome è Raffaele Ariano, classe 1986, che di mestiere fa il ricercatore di Filosofia contemporanea presso l’universita' milanese San Raffaele. Non appena udito il singolare messaggio, Ariano non ci ha pensato due volte a pubblicare prima un post su Facebook e, poi, are il fatto secondo lui increscioso alle autorita' ferroviarie e ai rappresentanti di Trenord. A quel punto, purtroppo per lui, ...