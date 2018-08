Anna Ascani | pasionaria Pd | «Sembriamo fermi al ‘900 Dobbiamo cambiare»

vanityfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) «La pacchia è finita, è finito il tempo della propaganda. Cominciate a governare»., 30 anni, parlamentare dem, ha tolto le parole di bocca al ministro dell’interno Matteo Salvini, per pronunciare il discorso che l’ha consacrata a «» del suo partito, il Pd. Un intervento di pochi minuti che ha ottenuto il plauso di tanti (al punto di essere diventato virale) e sta facendo sperare a molti che possa essere lei, la prima donna a guidare il Pd. Lo spirito ribelle, arrivata in Parlamento quando ne aveva solo 24, diventando così la più giovane parlamentare a metterci piede, lo coltiva dall’asilo nido. Da quando pretese dalle maestre di scuola una pagella, proprio come suo fratello che aveva appena iniziato le scuole elementari. La descrissero come una bambina brava ma molto vivace. Una caratteristica che ha continuato a custodire con cura, ...