“Amore ho mal di testa” Per sicurezza si fa visitare E la verità la devasta

(Di venerdì 10 agosto 2018) Tutto è iniziato con un semplice mal di testa. Ma Renae Williamson credeva appunto che fosse solo un mal di testa, nulla di più. Ma dopo qualche tempo l’australiana mamma di due bambini fa la scoperta più scioccante della sua vita. All’inizio Renee non fa nulla per quel mal di testa ma, quando il dolore si fa più intenso e insopportabile, decide di farsida un medico, “giusto per”. Il medico, sempre perle consiglia di fare una risonanza magnetica e, come un fulmine a ciel sereno, latravolge Renae, 40 anni e suo marito Jared: “Hai un cancro, ti restano 24 ore di vita”. Erano passati solo 6 giorni da quando i primi mal di testa si erano manifestati e la donna era andata all’ospedale di Perth per il controllo. Tutto si aspettava tranne che avere due noduli nel cervello. “Uno dei noduli aveva gonfiato così tanto il cervello che il medico ha detto ...