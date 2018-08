Amichevoli in tv : la prima di Cristiano Ronaldo con la Juventus a Villar Perosa in diretta su Sky : Cristiano Ronaldo Ha infuocato l’estate, quasi più dei Mondiali di calcio, ed ora il suo debutto in un’amichevole diventa evento meritevole di copertura televisiva. La prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, nel tradizionale vernissage di Villar Perosa, sarà trasmesso in diretta su Sky. Juventus A vs Juventus B: l’amichevole di Villar Perosa in diretta su SkySport Serie A Domenica 12 agosto il canale 208 di ...

Amichevoli : Atalanta - 6-1 alla Primavera : ANSA, - BERGAMO, 5 AGO - Test nel Centro sportivo Bortolotti per l'Atalanta contro la Primavera: la partitella d'allenamento durata un'ora scarsa, 36' nel primo tempo, è finita 6-1. Gasperini ha ...

Volley - sei Amichevoli per l'Italia maschile prima dei Mondiali di settembre : Dopo la mancata qualificazione alle Final Six della Volleyball Nations League 2018 [VIDEO], la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si appresta a tornare ad allenarsi in vista dei Mondiali casalinghi in calendario il prossimo mese di settembre. Durante la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata, gli azzurri affronteranno sei amichevoli contro tre diverse Nazionali. L'obiettivo è di presentarsi nel migliore modo possibile alla nuova ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 8-7 : il Setterosa vince la prima delle tre Amichevoli : Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di Pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta. Le ...

Rugby - lo Zebre Club sfiderà in due Amichevoli estive prima il Grenoble e poi il Benetton : Sono due le amichevoli che disputerà lo Zebre Rugby Club nel corso di questa estate, i bianconeri affronteranno prima il Grenoble e poi il Benetton Si delinea il calendario delle gare amichevoli dello Zebre Rugby Club dell’estate alle porte che precederanno il via della stagione agonistica 2018/19. Dopo la prima amichevole di Grenoble in Francia del 17 Agosto 2018 alle ore 19, la seconda ed ultima uscita di avvicinamento all’inizio del Guinness ...