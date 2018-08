Ambiente | sigilli a impianto di depurazione nel Salernitano

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) I carabinieri del Noe di Salerno hanno apposto iall’didi Mercato San Severino (Salerno). Gli accertamenti effettuati dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno permesso di accertare l’esistenza di gravi violazioni in materia ambientale. In particolare, dai controlli avviati nel mese di giugno, era emerso che l’‘scrubber’ non era attivo ne’ funzionante, che i locali destinati ai trattamenti erano risultati non in depressione e che gli interventi migliorativi imposti dalla Giunta regionale erano stati realizzati solo parzialmente. Il tutto ha causato l’immissione in atmosfera di odori nauseabondi che hanno provocato evidenti disagi ai residenti delle aree limitrofe al depuratore. Elementi che hanno indotto il gip del Tribunale di Nocera Inferiore a emettere un decreto ...