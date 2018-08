Ambiente | Sicilia | trovato un nido di Caretta caretta nell’Oasi del Simeto

San Vito Lo Capo - al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Difendere l'ambiente si può. E il racconto può essere un'arma. Preceduto da due giorni di anteprime , l'8 e il 9 luglio, poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo , TP, si srotola il SiciliAmbiente ...

S. Vito Lo Capo al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Diritti Umani nel mondo" alla quale prenderà parte Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Alle 21.15 "Letture di storie e testimonianze di donne , violenza, resilienza, attivismo, ...

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

Ambiente : “Avanza la cementificazione - +7% in Sicilia” : La cementificazione avanza in Italia e in Sicilia. Dal 1950 al 2011 è cresciuta del 166 per cento a fronte di un aumento della popolazione del 28 per cento (Istat). La Sicilia, secondo il rapporto Ispra del 2017, è con un +7,18 per cento (rilevazione da novembre 2015 a maggio 2016) una delle regioni che hanno maggiormente contribuito all’aumento del consumo di suolo, anche se milioni di persone vivono in alloggi inadeguati o hanno il ...

Ambiente : M5s punta su rinnovabili in Sicilia - ddl all'Ars : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull'energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all'Assemblea regionale Siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede 'Misure per la promozione della generazion

