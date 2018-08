Ambiente | EcorNaturaSì scende in campo contro l’usa e getta

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Il biologico italianoinl’usa e, anticipando le direttive europee e le iniziative nazionali. Dopo i sacchetti riutilizzabili per l’ortofrutta, a partire da settembre(la più grande catena della distribuzione biologica in Italia) metterà a disposizione, nei 500 punti vendita serviti, 60mila sacchetti per pasta, legumi, cereali e frutta secca (fino a 2,5 kg di capienza), 20mila sacchetti in cotone biologico per trasportare e conservare il pane e 10mila shopper per la spesa. Obiettivo, continuare il percorso già avviato di riduzione e progressiva eliminazione della plastica monouso evitabile, quella che oggi compone l’80% dei rifiuti che troviamo sulle nostre spiagge, e ampliare l’iniziativa per limitare i contenitori usa e. Lo ha comunicato Fabio Brescacin, presidente di, in occasione di Fest, ...