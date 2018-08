Altro che prede | gli Warriors sono predatori! Draymond Green attacca | “noi paura? Sono

Altro che anelli - il regalo di Icardi a Wanda Nara è da favola : la nuova casa al lago dell’argentina [VIDEO] : A Wanda Nara un regalo speciale, Mauro Icardi le regala una magnifica casa sul lago di Como realizzando il suo sogno di possederne una “La casa dei miei sogni. Grazie Mauro Icardi” . Così Wanda Nara ringrazia il marito calciatore per il regalo ricevuto. Altro che anelli e scarpe, l’attaccante dell’Inter ha donato alla bella moglie una casa sul lago di Como che evidentemente la bionda wags sognava da tanto. Un ...

Altro che auricolari - il cerotto smart trasmetterà suoni e voce alla pelle : Dalla Corea del Sud le nanomembrane trasparenti e flessibili che trasmettono onde sonore. In futuro possibili ausili per i disabili, oltre che tecnologie indossabili per il riconoscimento vocale nello sblocco dei dispositivi come smartphone e computer

Previsioni Meteo - Agosto prende una brutta piega : Altro che estate - forte maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

[L'analisi] Altro che i troll contro Mattarella. Cossiga e Scalfaro furono sotto attacco e la nostra democrazia tremò davvero : ... quella tempesta di messaggi twitter, scatenata in poche ore, per chiederne le dimissioni nel giorno in cui era scattato il veto del Quirinale alla nomina di Savona al ministero dell'Economia ...

tre metri sopra il cielo debutta in america - moccia : i lucchetti? sono ancora li'. l'Altro giorno.. - Media e Tv : La politica? Ma se non hanno neanche un'ideologia. 'Perché non la trovano. Non hanno più un punto di riferimento credibile. Tutti sbagliano, è lecito. Ma si può sbagliare con coscienza, senza però ...

Altro che vaccini - per Taverna la soluzione è il morbillo party : Si è tanto parlato di vaccini per niente in questi anni. Il decreto Lorenzin non serve a nulla, almeno per la nota "immunologa", Paola Taverna, che in una assemblea del Movimento Cinque Stelle racconta il miglior modo per risolvere il problema dell'obbligo vaccinale: un bel "morbillo party": “Nessun

Calciomercato Milan – Sfuma un Altro obiettivo! Kovacic si allontana : il Chelsea è pronto a chiudere : Il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato: Mateo Kovacic vicinissimo al Chelsea Dopo aver perso Bernard nella notte di ieri, il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato. Dopo aver rotto pubblicamente con il Real Madrid, Mateo Kovacic sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe una mezzala di qualità, da affiancare a Jorginho e ...

Inferno a Bologna - è di Copertino il poliziotto eroe 'che ha evitato la strage'. Ferito anche un Altro salentino : Tra i feriti nell'Inferno alla periferia di Bologna, dove l'esplosione di una cisterna piena di liquido infiammabile avrebbe potuto provocare una strage, spuntano i nomi di due agenti di polizia ...

Anthem : novità sul loot delle creature selvatiche - sulla fauna e molto Altro : Anthem proporrà al giocatore una fauna selvaggia ed ostile, riporta Gamingbolt.A partire dalle fazioni ostili, passando per l'ambiente selvatico del gioco, ogni cosa potrebbe sopraffarci. A tal proposito il lead producer del gioco, Ben Irving, ci ha dato qualche piccolo assaggio .Tanto per iniziare la fauna selvaggia sarà molto più sistemica di quanto non si possa inizialmente pensare. Vi saranno diversi gruppi e tipologie di animali e creature, ...

Joel Robuchon morto - la Francia perde un Altro grande chef : aveva il record di stelle Michelin : Dopo Paul Bocuse, la Francia perde un altro dei suoi grandi maestri della cucina. È morto a 73 anni lo chef Joel Robuchon: era lui a possedere il maggior numero di stelle Michelin. Da tempo era ricoverato per una grave malattia e si è spento alle 11 di lunedì mattina, a Ginevra, in Svizzera. Cuoco simbolo della cucina francese, detto il “genio” della gastronomia transalpina, Robuchon era anche a capo di un impero gastronomico, con ...

«Scelgo l’uomo affidabile che mi da serenità (ma spesso lontano) oppure l’Altro passionale ma imprevedibile?» : Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, Qui S. La mia la più classica delle situazioni. Fidanzata da più di 10 anni, una bella storia d’amore, siamo cresciuti insieme condividendo molte esperienze di vita, spesso lontani per studio o lavoro ma comunque in simbiosi. Sulla soglia dei 30 anni iniziamo a costruire qualcosa di più concreto: la casa, il mutuo, la stabilità. Tutto bellissimo (mutuo a parte) fino a quando non ...

Governo - Martina : Altro che populisti - sono estremisti di destra : "Togliamo di mezzo la parola populista dal nostro vocabolario: abbiamo davanti forze estremiste di destra, chiamiamole con il loro nome". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Maurizio ...

Ciclismo - caduta Landa : Mikel non parteciperà alla Vuelta - a rischio anche un Altro appuntamento in calendario : Niente Vuelta di Spagna per Mikel Landa, il ciclista spagnolo a causa della caduta alla Clasica de San Sebastian rischia anche la partecipazione ai Mondiali su strada Una caduta incredibile quella che ha visto protagonisti ieri alla Clasica de San Sebastian Mikel Landa ed Egan Bernal. I due ciclisti hanno riportato traumi e fratture dopo il terribile capitombolo a 20 chilometri dal via della corsa. In particolare lo spagnolo della Movistar ...