Alpinisti dispersi sul Monte Bianco | trovato morto un 31enne | Si cercano fidanzata e

Morto uno dei tre Alpinisti torinesi dispersi sul Monte Bianco - speranze al lumicino per gli altri : La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata alle 15 di oggi, venerdì 10 agosto: il corpo senza vita di Luca Lombardini, uno dei tre alpinisti dispersi da martedì sul Monte Bianco è stato recuperato senza vita in un canalone di ghiaccio e rocce sul versante francese del Monte, dove erano in corso le ricerche. La sua fidanzata Elisa Berton e il...

In montagna a festeggiare il compleanno - dispersi tre giovani Alpinisti : Sono dispersi da martedì 7 agosto sul versante francese del Monte Bianco, a circa 4mila metri. Alessandro Lombardini, guida alpina suo fratello Luca Lombardini e la fidanzata Elisa Berton, sono stati visti l'ultima volta a a Chamonix. Ricerche della Gendarmeria francese con elicotteri: "Si teme che siano finiti in luoghi inaccessibili".Continua a leggere

Tre Alpinisti torinesi dispersi sul versante francese del Bianco : una guida alpina con fratello e fidanzata : dispersi. A 4 mila metri, sul versante francese del Monte Bianco. Alessandro Lombardini, 31 anni compiuti due giorni fa, guida del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Bardonecchia , è partito ...

Tre italiani dispersi sul versante francese del Bianco. Austria - morti 3 Alpinisti : Aosta - Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi sul versante francese del monte Bianco: sono un militare della guardia di Finanza di Bardonecchia , il fratello e una donna che era con ...

Piemonte : sorpresi dalla grandine nella zona del lago del Cingino - dispersi due Alpinisti tedeschi : In corso le ricerche di due escursionisti tedeschi dispersi da ieri: il Soccorso Alpino Valdossola è impegnato nella zona del lago del Cingino a 2.045 metri di altitudine, in alta valle Antrona. I due alpinisti sono stati sorpresi dalla grandine ed hanno chiesto aiuto alla Rega, il soccorso aereo svizzero, che ha lanciato l’allarme. L'articolo Piemonte: sorpresi dalla grandine nella zona del lago del Cingino, dispersi due alpinisti ...