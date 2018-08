Alluvione Trentino | da oggi le domande per i danni in val di Fassa

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Decorrono dai termini di presentazione delledi contributo e indennizzo per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subitoa causa del maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito la Val di. La Provincia autonoma di Trento, che ha stanziato 5 milioni di euro, ha inviato ai Comuni interessati dalla calamità e a tutti i soggetti che hanno trasmesso delle comunicazioni all’amministrazione provinciale per segnalare, una nota informativa per far conoscere i criteri di concessione dei contributi e indennizzi e le modalità di presentazione delle. Per quanto riguarda il nubifragio che ha colpito la Val diil 3 luglio scorso, in particolare i paesi di Moena e Soraga, decorrono dai termini in base ai quali cittadini, imprese e lavoratori autonomi possono presentare domanda di contributo o indennizzo per isubiti. Ci sono 60 giorni di tempo ...