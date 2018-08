All' interno di Switch si nasconde una sorta di modalità VR

Forza Salvini : è nata una nuova corrente All'interno del partito di Berlusconi : E' nata una corrente all'interno di Forza Italia, chiamata Forza Salvini, dove alcuni deputati, senatori, consiglieri regionali e comunali stanno convogliando perché d'accordo con le posizioni del ministro dell'interno. Le adesioni sono aperte, dunque a breve la componente Salviniana di Forza Italia si presentera' in una conferenza stampa. Nasce Forza Salvini, corrente all'interno di Forza Italia Sono molti gli azzurri che da tutta Italia stanno ...

Facebook lancia Mentorships - un servizio di tutoraggio All’interno dei gruppi : Facebook lancia Mentorships, una nuova funzionalità all'interno dei gruppi che permetterà di mettere in comunicazione persone in cerca di aiuto con persone in grado di fornirlo. L'articolo Facebook lancia Mentorships, un servizio di tutoraggio all’interno dei gruppi proviene da TuttoAndroid.

Scoperta una pericolosa fAlla All’interno di WhatsApp : Check Point Research ha appena scoperto una nuova possibile minaccia per tutti gli utenti di WhatsApp, noto servizio di messaggistica istantanea. La nuova […] L'articolo Scoperta una pericolosa falla all’interno di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Forza Italia - il piano dei sostenitori di Salvini per scalare il partito dAll'interno : Berlusconi spacciato : Un tempo c'erano i Club Forza Silvio. Ora nasce la corrente 'Forza Salvini'. Si tratta di una componente che ha preso vita dentro Forza Italia, stanno aderendo amministratori, consiglieri regionali, ...

Terremoto Indonesia : il sisma rade al suolo la moschea con fedeli All’interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l’isola. “Molto ...

MotoGp – Momento difficile in casa Yamaha : Jarvis e le tensioni All’interno del team : Lin Jarvis e il periodo buio in casa Yamaha: le sensazioni del team manager della squadra di Iwata E’ iniziato il weekend del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp: i piloti sono scesi in pista questa mattina, sul circuito di Brno, per la prima sessione di prove libere, dominate da un sorprendente Johann Zarco. Valentino Rossi ha chiuso al quinto posto, mentre Maverick Vinales non è riuscito a entrare nella top ten. Clima non troppo ...

Rifiuti - Per Grosseto e Fare Grosseto : 'Comuni tornino All'interno di Sei Toscana' : ... non comprendiamo l'agitazione di amministratori convertiti recentemente al 'no inceneritore', se non per calcoli di opportunità politica. Questo atteggiamento, oltre che contraddittorio, risulta ...

Rubavano bici All'interno della Ferrero : denunciati quattro minorenni ad Alba : I Carabinieri di Alba hanno denunciato quattro ragazzi minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I giovani sono indagati per essere stati ...

Tentano di disfarsi della droga gettandola All'interno di un lido balneare. Nei guai 28enne barese e 19enne campano : Prosegue senza sosta e continua a dare i suoi frutti, il progetto " Legalità diffusa" , fortemente voluto dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia. Nell'ambito di tale operazione nelle prime ore ...

Un operaio ritrova strana bottiglia durante i lavori : All'interno munizioni di una pistola : LECCE - Ennesimo arresto per stalking. A Carmiano, infatti, è finito ai domiciliari Ivano Martena. Sono stati i carabinieri della stazione di Lizzanello a fermare l'uomo, un 42enne, eseguendo una ...

Dj Solomun - il nuovo videoclip è realizzato tutto All’interno di Gta V : Una clip musicale realizzata in un mondo virtuale: è il caso di Customer is King, ultimo video del dj bosniaco Mladen Solomun che è stato realizzato interamente sfruttando il motore grafico del celebre gioco Gta Online. L’occasione alla base del lancio è doppia: da una parte Customer is King è la centesima release dell’etichetta Diynamic di proprietà dello stesso Solomun; dall’altra la clip arriva all’interno della ...

Poggioreale - arrestato agente : portava droga All'interno del carcere : Ciò che vi stiamo per raccontare è una di quelle vicende che purtroppo non si dovrebbero mai verificare. L'episodio è accaduto a Poggioreale, quartiere della zona orientale di Napoli diventato famoso per la presenza del carcere, dove un agente di polizia penitenziaria è stato arrestato proprio davanti all'impianto in quanto è stato trovato in possesso di dosi di droga che avrebbero dovuto fare ingresso all'interno delle mura del carcere per i ...

Milano - nuovo procedimento per l'Old Fashion per una rissa All'interno della discoteca : Le due denunce sono state presentate in commissariato poco dopo la rissa, avvenuta all'«Old Fashion» nella serata tra il 24 e il 25 giugno, dunque poco meno di una settimana prima che fuori dalla ...