Algerino ruba in un' auto e poi tenta di accoltellare i carabinieri

(Di venerdì 10 agosto 2018) Momenti di grande paura si sono vissuti ad Avella, piccolo comune in provincia di Avellino, nella notte tra mercoledì e giovedì. Un 53enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell"ordine, si è armato di un coltello e si è scagliato contro iche lo avevano identificato come l"re di un furto.Per fortuna, però, i militari sono riusciti, senza riportare conseguenze, a bloccare e ad arrestare l'uomo che è finito in manette con le accuse di furto aggravato, violazione di domicilio nonché resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.