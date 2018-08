“Aiutateci!” Muore a 9 anni in spiaggia Un terribile scherzo del destino

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) Doveva essere una giornata di festa. Il mare, i giochi e la vacanza. Invece, per un assurdodelil sorriso si è trasformato il lacrime, morta a soli 9per un grave trauma cranico riportato dopo che una roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth a Staithes. La piccola era inquando il masso le è caduto in testa, sul luogo è intervenuta la polizia del North Yorkshire insieme al personale medico e a un’eliambulanza. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e la bimba è stata dichiarata morta sul luogo dell’incidente senza che potesse arrivare in ospedale. Secondo quanto riporta l’Independent la squadra di salvataggio è accorsa subito e ha provato a liberare la bambina, ma purtroppo la condizione in cui si trovava erano veramente troppo gravi.Le RNLI, e in particolare i volontari ...