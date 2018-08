Airedale Terrier | carattere | aspetto e prezzo

ideegreen

(Di venerdì 10 agosto 2018), una razza canina riconosciuta dalla FCI e che arriva dall’Inghilterra. Per essere precisi è una regione geografica dello Yorkshire che comprende la vallata del fiume Aire a darle i natali e, oltre ai natali, le ha lasciato anche il nome. La valle è dettae il cane si chiama quindi come questa area è in inglese “dale” significa “vallata”. (altro…)Idee Green.