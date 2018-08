Agli anziani indifesi non servono le armi

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) Salvini dice "armatevi e sparate". Ma così non si risolve il problema e aumenta per tutti il rischio della vita e della sicurezza.Noi diciamo mettete in carcere i delinquenti e teneteceli. Aiutate soprattutto i piùe i più deboli che non possono difendersi da soli. Angiolo, mio padre novantenne e la sua compagna, stanotte, hanno subito un furto in casa. Mio padre non si è piegato; non ha potuto impedire la rapina, ma ha reagito con coraggio, come sempre nella vita ha fatto, contro soprusi e violenze. Sono contento che mio padre, per la sua antica saggezza, non avesse un'arma in casa, perché altrimenti stamani avrei potuto trovdi fronte ad un lago di sangue. Seppure con la rabbia e le ferite psicologiche che inevitabilmente si sentono in questi momenti, l'irreparabile comunque non è accaduto.Per questo continuo a pensare, più ...