Aggiornamento sulla Turchia

Al completo l’Aggiornamento Asus ZenFone 3 68 : cosa cambia sulla versione ZE552KL : Buone notizie per l'aggiornamento Asus ZenFone 3 nel suo modello ZE552KL oggi 16 luglio. La variante, tagliata fuori dalla settimana scorsa dall'adeguamento software 68, è protagonista di un rilascio tutto nuovo, lo stesso che avevamo già commentato per l'esemplare ZE520KL, cosa cambia nello specifico per il device non più recentissimo ma sempre con a disposizione un supporto software continuo? Qualche chiarimento sui tempi esatti del ...