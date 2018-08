tp24

: RT @Tp24it: Aeroporto di Birgi, tutto di nuovo fermo. Ma Cancelleri e Turano litigano - Paolo18030138 : RT @Tp24it: Aeroporto di Birgi, tutto di nuovo fermo. Ma Cancelleri e Turano litigano - Tp24it : Aeroporto di Birgi, tutto di nuovo fermo. Ma Cancelleri e Turano litigano -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Indifferenti al grido di dolore che arriva dal mondo imprenditoriale come dalle famiglie del nostro territorio avrebbero cinicamente voluto che in commissione mancassero i numeri. Questo modo di far ...