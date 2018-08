Adriana Volpe conduce Profumo d’estate prima di Pechino Express 2018

Adriana Volpe a Blogo : “Così realizzo il mio sogno di scrivere per la tv” : “Profumo d'estate è un sogno che s'avvera”. Mai avevo sentito Adriana Volpe così piena d'entusiasmo. “Per la prima volta conduco un programma che è ideato, scritto e condotto da me. Sono stati mesi di grandi sacrifici, di notti insonni e di lunghe giornate di lavoro, ma il risultato mi dà una soddisfazione pazzesca». La biondissima conduttrice parla del suo esperimento estivo che ha ideato, proposto alla direzione di rete e poi prodotto ...

Adriana Volpe e Paola Caruso nei guai con Pechino Express? Il divieto social non rispettato : FUNWEEK.IT - Pechino Express non è ancora cominciato, tuttavia da quando è stato ufficializzato il cast della stagione 2018, in partenza dal prossimo settembre su Rai2, di polemiche ne sono scaturite ...

Adriana Volpe e Manila Nazzaro hanno fatto pace (FOTO) : pace fatta tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro , protagoniste nel 2017 di una lite su giornali e social (TvBlog ne dette conto). Tutta 'colpa' della scelta di Michele Guardì di sostituire l'ex Miss Italia a Mezzogiorno in famiglia in favore della showgirl 'amatissima' da Giancarlo Magalli. Nacque uno scambio pubblico di accuse e riferimenti velenosi, che portò alla rottura di qualsiasi tipo di rapporto tra le due donne. Qualche giorno fa la ...

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli : “ Adriana Volpe mi ha screditato” : In una recente intervista, Giancarlo Magalli parla della lite che ha avuto con la sua ex partner lavorativa Adriana Volpe e dei suoi progetti futuri

Giancarlo Magalli/ “ Adriana Volpe? Sono ancora vittima delle storie messe in giro da lei!” - e sulla Rai dice… : Giancarlo Magalli parla ancora di Adriana Volpe: “ Sono ancora vittima delle storie messe in giro da lei!” , poi racconta anche di avere ricevuto delle proposte di lavoro da Mediaset.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Magalli - durissimo sfogo : «Io ancora vittima di Adriana Volpe. Dopo tanti anni vorrei condurre un quiz» : FUNWEEK.IT - È un fiume in piena Giancarlo Magalli che intervistato da Dagospia non le manda a dire sulla Rai, Adriana Volpe, sulle dinamiche interne a Viale Mazzini, i raccomandati, la politica e sul perché in 25 anni di tv per 19 abbia condotto solo I Fatti Vostri. Al sito di Roberto D'Agostino, il conduttore ha fatto sapere di non essersi ancora stancato di presentare I Fatti ...