Adescavano ragazzini online per farli prostituire | 3 arresti

blogo

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ad Aosta la Polizia di Stato oggi ha arrestato tre persone che avevano messo su una vera e propria banda capace di adescaree convincerli a prostituirsi per somme che andavano dai 50 ai 200 euro.In pratica, i tre arrestatii ragazzi appena adolescenti e promettevano loro i pagamenti in cambio di rapporti sessuali con adulti che organizzavano tramite annuncisu siti specializzati. Gli incontri si svolgevano poi in luoghi sempre diversi, appartati e difficili da rintracciare.Ma la Polizia, che ha iniziato la sua indagine nel 2017 e ha utilizzato strumenti informatici e telematici, ha verificato l'esistenza di una rete di prostituzione minorile e ha appurato che i tre arrestati erano perfettamente a conoscenza della minore età deiadescati. I tre arrestati sono stati portati direttamente in carcere data la modalità di approccio delle ...