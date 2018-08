Adescavano minori online per farli prostituire | “50 euro per i rapporti sessuali” Tre

Aosta - Adescavano minori online per farli prostituire : 3 arresti. “Pagavano tra i 50 e i 200 euro per i rapporti sessuali” : Tra i 50 e i 200 euro. Tanto pagavano alcuni minorenni, dopo averli adescati online, per avere rapporti sessuali. Una vera e propria “rete di prostituzione minorile”, secondo la polizia di Aosta, che ha arrestato 3 persone con l’accusa di aver indotto a prostituirsi, per un periodo continuativo, diversi giovani nella piena consapevolezza della loro età. Secondo l’indagine, iniziata nel 2017 e condotta anche attraverso ...