Addio | Ilary La Blasi fatta fuori all’improvviso da “lei” Terremoto in tv

(Di venerdì 10 agosto 2018) È un momento molto delicato per: pare che la signora Totti rischi di giocarsi il posto in televisione. Ma come?è reduce dall’esperienza di Balalaika, il programma di Mediaset sui Mondiali di Russia 2018. La trasmissione, condotta da lei, Belen Rodriguez e Nicola Savino, non ha ottenuto il successo sperato e sembra chesi sia un po’ risentita. “Fosse stato per me, forse non lo avrei affrontato. Ma quando è arrivata l’occasione e ho visto la squadra con Nicola Savino, Diego Abatantuono, il mago Forest, Belén Rodríguez e ospiti di primo livello, mi sono detta: ‘Perché no? Sperimentiamo”, aveva dettoin un’intervista. Ma ciò che vi stiamo per dire e che non vi piacerà affatto è una bomba. Pare chelascerà la conduzione de Le Iene. Cosa? È stata la stessa, in un’intervista al settimanale Chi, che ha lasciato intendere che le cose potrebbero ...