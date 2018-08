Addio al golfista Lyle | l’abbraccio alle figlie commuove il web

vanityfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) «Questo è l’ultimo post sulla pagina di Jarrod». Lutto nel mondo dello sport – e non solo – per la morte delaustraliano, classe 1981, che si arrende alla leucemia dopo una battaglia di quasi vent’anni. Raccontata sui social dove, aiutato dalla moglie Briony, teneva tutti aggiornati sul suo stato di salute: la foto conclusiva, che lo ritrae sul letto di ospedale insiemedue, ha commosso il web. «Ha combattuto la sua guerra con coraggio e in questa lotta è stato circondato dall’amore». LEGGI ANCHEFrancesco Molinari, il volo del campione Aveva appena 17 anni, infatti, quandoha accusato i primi sintomi della malattia: due anni di cure intense e una vittoria che gli ha aperto la carriera sui campi da golf. Professionista dal 2004, entra nel PGA Tour tre anni più tardi e vince pure due tornei del Nationwide Tour: amato e rispettato dai colleghi del ...