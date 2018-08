Addio a Cesare De Michelis | presidente della casa editrice Marsilio | lanciò Susanna

Tavullia - Addio a don Cesare : il parroco che suonava le campane per Valentino Rossi : Lutto per il "Dottore" e per tutto il comune marchigiano. È morto a 96 anni Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia e grandissimo tifoso del campione italiano di MotoGP: quando il numero 46 vinceva un Gran Premio suonava a festa le campane della chiesa.Continua a leggere