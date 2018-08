Accoglimento cautelare ricorsi AFAM concorso 2018 | aggiornamento

Accoglimento in fase cautelare ricorsi per accesso concorso 2018 non selettivo docenti comparto AFAM : Fonte SCUOLALEX su concorso 2018 Vittorie Accoglimento in fase cautelare ricorsi per accesso concorso 2018 non selettivo docenti comparto AFAM a seguito delle pronunce cautelari favorevoli! IMPORTANTE RISULTATO PER LO STUDIO SANTONICOLA AND PARTNERS DEGLI AVVOCATI AVV.TI CIRO SANTONICOLA, ALDO ESPOSITO ED ANTONIO SALERNO. NUOVI ACCOGLIMENTI CAUTELARI PER MIGLIAIA DI ASSISTITI. ECCO LE NUOVE CATEGORIE […] L'articolo Accoglimento in fase ...